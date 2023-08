São João de Meriti comemora 76 anos de emancipação com grande ação social e shows ao vivo nesta segunda (21)

76 anos de emancipação. Segundo a prefeitura, são tantas histórias vividas que nada é mais justo do que parabenizar o povo meritiense. Para isso, a organização, em parceria com o governo do estado, realiza uma grande ação social com a oferta de diversos serviços para a população. O evento acontece na Praça da Matriz, Centro do município, das 10h às 18h.

São João de Meriti – Nesta segunda-feira (21), o município celebra os. Segundo a prefeitura, são tantas histórias vividas que nada é mais justo do que parabenizar o povo meritiense. Para isso, a organização, em parceria com o governo do estado, realiza uma grande ação social com a oferta de diversos serviços para a população. O evento acontece na Praça da Matriz, Centro do município, das 10h às 18h.

As Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade; Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio; Saúde e Subsecretaria da Melhor Idade e também Poupa Tempo vão participar da ação. Do governo do estado virão os atendimentos do Detran, do Procon, da Fundação Leão XIII e da Secretaria estadual de Trabalho e Renda.



O grupo Imaginasamba e o cantor Vitinho vão agitar a noite em um palco montado em frente à Igreja da Matriz, na Praça da Matriz.



Alguns dos serviços que estarão disponíveis aos cidadãos: emissão de documentos como 2ª via de certidão de nascimento e de casamento, cartão do SUS, carteira do idoso, parcelamento da dívida ativa, regularização e consulta de dados de CPF, orientações sobre aquisição da carteira de trabalho digital, vacinação contra gripe e covid-19, ônibus odontológico, vacinação antirrábica para pets e muitos outros.



Ação social em comemoração ao aniversário de São João de Meriti Divulgação

Serviço: Aniversário de 76 anos de São João de Meriti

Local: Praça da Matriz

Endereço: Praça Getúlio Vargas, Centro - São João de Meriti.