Turmas do 9º ano da rede pública participam de experiência esportiva em quadra

Novos Olhares: Qual Caminho Seguir?”, da Secretaria Municipal de Educação, que busca alcançar os estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental, proporcionando perspectivas distintas de vida. Estudantes conversaram com atletas do basquete e participaram de atividades lúdicas em quadra.

Mesquita - Turmas do 9º ano das escolas públicas municipais da cidade participaram do projeto “”, da Secretaria Municipal de Educação, que busca alcançar os estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental, proporcionando perspectivas distintas de vida. Estudantes conversaram com atletas do basquete e participaram de atividades lúdicas em quadra.

Os alunos dialogaram com os atletas do esporte Douglas Correia e Roberto Ferreira, além de Julio Cesar da Silva, que é especialista no assunto. “Tive oportunidades muito boas no esporte. Conquistei também alguns títulos, como dois Brasileiros, dois Campeonatos Cariocas e o terceiro lugar da Liga Sul-Americana. Mas o que eu quero passar hoje para eles é a importância de acreditar nos sonhos. A minha dica é focar naquilo que eles acreditam serem bons e não desistir”, ressaltou Douglas Correia, que também faz parte da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita.