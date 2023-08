Rio tem mais de 7 mil vagas de empregos e estágios

,Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 7.337 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 2.981 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 1.140 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 717 para trabalhadores em geral, e 423 são para pessoas com deficiência (PCD) em diversas áreas como construção civil, serviços, comércio, indústria, saúde, hotelaria, gastronomia, trabalhadores domésticos e outras.

"Esta semana, estamos com o mercado de trabalho aquecido, com mais de mil oportunidades em todas as regiões da cidade. Destaco oportunidades para promotor de vendas na Barra da Tijuca, com recrutamento de 20 trabalhadores", comenta o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 150 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 8.500 para diversos cargos, como: Auxiliar de logística, Auxiliar de Rouparia, Líder de Higienização – Hospitalar, Vendedor Externo, Separador de cargas, Operador de Empilhadeira, Técnico de Enfermagem, Técnico de Sistemas, Coordenador de Produção (Vestuário), Fisioterapeuta, Consultor Relacionamento Prestadores I e Analista de compliance.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (76), Engenharia (42) e Comunicação Social (17). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 44 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 50 no total e também 20 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 61 vagas. Sendo técnico em Administração (11) e Eletrotécnica (8). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 264 vagas de estágio, nos Níveis Superior são 267, Médio são 88 e Técnico são 54. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.309 oportunidades de estágio, sendo que 900 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: http://www.ciee.org.br/

Em Barra Mansa , há quatro vagas para Administração, duas para Jurídico, três para Psicologia, duas para Comunicação e duas para Construção Civil. Já em Campos , há cinco vagas para Administração, uma para Elétrica-Eletrônica e uma para Comunicação.

Em Duque de Caxias , há cinco vagas para Jurídico, uma para Ciências Contábeis, uma para Engenharia de Produção, duas para Arquitetura e Urbanismo, três para Marketing, uma para Administração, duas para Construção Civil e uma Design.



Já em Macaé , são 27 oportunidades para Administração, uma para Engenharia de Produção, cinco para Arquitetura e Urbanismo, sete para Marketing, três para Construção Civil, quatro para Contabilidade, cinco para Esportes, 15 para Produção Mecânica, três para Educação, uma para Farmácia e uma para Jurídico.



Em Niterói , são 17 vagas para Administração, cinco para Contabilidade, sete para Marketing, oito para Informática, três para Comunicação, 17 para Educação, duas para Design, cinco para Engenharia de Produção, uma para Indústria, uma para Biblioteca, duas para Gastronomia, uma para Psicologia, duas para Jurídico e uma para Turismo e Lazer.

Em Nova Friburgo , há uma vaga para Educação, uma para Saúde, uma para Administração, uma para Contabilidade e uma para Comunicação. Já em Nova Iguaçu , há cinco oportunidades para Administração, duas para Educação e duas para Engenharia de Produção.



Em Petrópolis , há 18 vagas para administração, uma para Ciências Contábeis, dez para Educação, uma para Comunicação Social e cinco para Psicologia. Já em Resende , há uma oportunidade para Biologia, uma para Elétrica- Eletrônica, uma para Jurídico, duas para Administração, uma para Produção Mecânica e uma para Comunicação.



No Rio de Janeiro , há 163 vagas para Administração, 23 para Ciências Econômicas, 17 para Comunicação Social, 24 para Construção Civil, 36 para Ciências Contábeis, quatro para Design, 33 para Educação, 12 para Elétrica-Eletrônica, 16 para Informática, 67 para Jurídico, 24 para Marketing, seis para Produção Mecânica, uma para Psicologia, três para Química, cinco para Engenharia de Produção, cinco para Arquitetura e Urbanismo, três para Saúde, cinco para Comércio Exterior, uma para Letras, uma para Licenciatura, 14 para Arquivologia, cinco para Turismo e Lazer, uma para Nutrição, cinco para Gastronomia, uma para Esportes, duas para Farmácia, duas para Transportes e uma para Biologia.



Já em Teresópolis , há duas oportunidades para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia e uma para Engenharia de Produção. Em Três Rio , há uma vaga para Contabilidade.



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 409 vagas. Em Barra Mansa , são 14 oportunidades para Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para Técnico em Meio Ambiente e uma para Mecânica.



Em Campos , há uma vaga para Aprendiz, três para Ensino Médio e quatro para Técnico em Administração. Já em Duque de Caxias , há sete oportunidades para Aprendiz.

Em Macaé , são 16 vagas de Aprendiz, 21 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Já em Niterói , há 70 vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo , há cinco vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Já em Nova Iguaç u , há uma oferta para Aprendiz.



Em Petrópolis , há três vagas para Aprendiz. Já em Resende , há uma oportunidade para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro , há 121 vagas para Aprendiz, 44 para Ensino Médio, 20 para Técnico em Administração, 20 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, dez para Técnico em Indústria, uma para Técnico em Saúde, nove para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Mecânica.

Em Teresópolis , há duas oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 108 vagas. São 52 oportunidades para Jovem Aprendiz e 56 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos: Ensino, Serviços Ambientais, Restaurante, Logística, Varejo e Administração.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício, Administrativo, Serviço e Construção, Lanchonete e



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas oferece 404 vagas. As oportunidades em destaque são: Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Loja, Operador de Caixa, Jovem Aprendiz e Auxiliar de Loja.





As inscrições são feitas através do site, https://www.youtube.com/@comunidadegerandovidas

Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.631 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 1.058 vagas de emprego formal e com salários que podem chegar a R$ 6 mil para coordenador contábil, com experiência nas funções fiscal e contábil, no segmento de confecção e moda. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.573 oportunidades.

Na região Metropolitana, há 771 chances, entre as quais 390 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcDs). Para esse público, destacam-se 25 posições para servente de construção civil, no centro de Niterói, 70 para empacotador à mão, e 70 para operador de caixa, ambos para o centro do Rio e sem necessidade de experiência.

Há ainda, 10 vagas para comprador, com salário de R$ 5 mil, além de benefícios como vale transporte, refeição e cesta básica. É necessário experiência em negociação na área têxtil, Ensino Superior completo em Moda, e morar próximo da Barra da Tijuca.

No mesmo bairro, existem também 10 oportunidades para coordenador contábil, com experiência nas funções fiscal e contábil, no segmento de confecção e moda. Ensino Superior completo em Ciências Contábeis ou Administração é um dos requisitos dessas vagas, assim como o conhecimento sobre Lei da Moda e demais atualizações fiscais e tributárias. O salário chega a R$ 6 mil, mais benefícios. Quem se encaixar nesses perfis deve mandar currículo para iconerh@yahoo.com.br junto com a carta de encaminhamento obtida em qualquer posto Sine.

No Médio Paraíba são oferecidas 150 vagas para diferentes funções, incluindo 30 para auxiliar de linha de produção, em Barra do Piraí, 15 para monitor de transporte escolar, em Vassouras, 15 para motorista de ônibus urbano, também em Vassouras, e 40 para teleoperador de telemarketing em Volta Redonda. Todas as posições não exigem experiência anterior.



Para as regiões das Baixadas Litorâneas e Norte estão sendo oferecidas vagas somente para PcD’s, sendo uma para servente de pedreiro, em Rio das Ostras, e 10 para agente de portaria, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, pedreiro e pedreiro de acabamento, todas para o centro de Macaé.



Na Região Serrana, as 126 oportunidades captadas são para Teresópolis. Uma delas é para chef executivo de cozinha, com salário de R$ 3.960. Há também vagas para coordenador pedagógico, com exigência de nível superior completo, farmacêutico, com experiência, e para motorista de caminhão, que também deve comprovar experiência.

Os interessados devem se inscrever através do site, http://www.trabalho.rj.gov.br/

Mutirão Ciee

O Ciee irá promover uma mutirão com 1.300 de estágio afirmativas destinadas a mulheres negras. O evento ocorrerá nos dias 23 e 24 de agosto, na estação Carioca/Centro do MetrôRio. O atendimento gratuito será realizado das 7h às 18h.

A iniciativa, faz parte do programa “CIEE em Movimento”, que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma carreira. Para o curso de Direito serão oferecidas 550 oportunidades na área jurídica de grandes órgãos públicos.

Trainee Itaú

O programa Trainee Itaú 2024 está com as inscrições abertas até 4 de setembro. O programa permite qualquer curso de longa duração (4 anos ou mais) das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, com graduação a partir de dezembro de 2021 e até dezembro de 2024.

A atuação dos trainees poderá ser em duas trilhas de negócios: Banco Varejo e Banco de Atacado, e a bolsa auxílio será de R$ 8,5 mil mensais. O processo seletivo é totalmente online, e está aberto para interessados de todo o país. Para os eventuais aprovados que morarem fora da cidade de São Paulo, o banco deverá conceder o valor equivalente a um mês da bolsa auxílio para a realocação.





Grupo Trigo Para conferir como será a seleção e realizar a inscrição, acesse: https://traineefeitocomvoce.com.br/

O Grupo Trigo está oferecendo 31 vagas de emprego que vão desde analista de TI a sushiman. São 19 oportunidades para o Rio de Janeiro e 12 em Niterói. As vagas são inclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

https://gurume.gupy.io/. Para mais informações, acesse os links: https://grupotrigo.gupy.io/

Grupo Attua







As inscrições são feitas pelo site,



A recrutadora de rH Grupo Attua está selecionando candidatos para as áreas de atendente, vendedor, assistente administrativo e jovem aprendiz para pessoas com deficiência.As inscrições são feitas pelo site, https://selecao.grupoattua.com.br/