Rio promove campanha de multivacinação para crianças de até 14 anos

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) inicia, nesta quarta-feira (23), a Campanha de Multivacinação para atualização das cadernetas vacinais de crianças até 14 anos. A campanha vai até 15 de setembro nas 237 salas de vacinação do município, e está integrada ao "Vacina, Rio", uma grande mobilização para estimular a imunização de cariocas de todas as idades e regiões.A SMS recomenda que pais e responsáveis levem aos postos a caderneta de vacinação da criança e do adolescente ou algum outro comprovante da situação vacinal, para que sejam avaliados pelas equipes de saúde e eventuais doses que não tenham sido feitas na época indicada possam ser aplicadas. As vacinas disponibilizadas serão BCG, Pentavalente, Pólio inativada (VIP), Pólio atenuada (VOPb), Pneumocócica 10, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice viral, Tetra viral, DTP, HPV e as contra febre amarela, hepatite B, hepatite A, rotavírus, varicela, influenza e covid-19 (bivalente), entre outras. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser aplicadas simultaneamente."Graças às rotinas de imunização que temos no país, várias doenças imunopreveníveis foram eliminadas ao longo dos anos. Mas, se as coberturas vacinais caem, como temos observado nos últimos tempos, nossas crianças ficam vulneráveis e as doenças podem voltar. O Vacina, Rio é um grande esforço da Prefeitura do Rio para ampliar a cobertura dos cariocas, principalmente das nossas crianças, que são o foco da Campanha de Multivacinação. Fazemos uma convocação a todos os pais e responsáveis, para que levem seus filhos nas idades indicadas a um posto de saúde, para verificação da situação vacinal e atualização das cadernetas", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.A vacinação poderá ser realizada nas 237 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h. As unidades que funcionam com horário estendido e aos sábados podem ser consultadas na plataforma Onde Ser Atendido ( clique aqui ). Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para informação, orientação e avaliação clínica da criança.A estimativa é de que mais de 1,1 milhão de crianças e adolescentes estejam elegíveis à atualização da caderneta. O dia D da campanha será em 2 de setembro, um sábado, quando centenas de pontos extras de vacinação estarão espalhados por toda a cidade, para facilitar o acesso da população.