Resende divulga atividades para a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Resende divulgou um cronograma de atividades da Semana de Valorização da Pessoa Com Deficiência, que acontece de 21 a 25 de agosto. O objetivo é destacar a importância das iniciativas de acessibilidade, bem como a mobilização da sociedade em prol dos direitos e da qualidade dos cidadãos com deficiência.



Neste ano, as atividades vão promover um encontro dos responsáveis dos alunos com deficiência da rede municipal de ensino, exposição de trabalhos, além de uma homenagem aos cidadãos PCDs. Confira abaixo a programação completa:



21 de agosto | 18h30

Homenagem ao cidadão Promotor PCD dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (Coordenadoria de Políticas para Pessoa Com Deficiência)

Local: auditório da OAB, no bairro Liberdade



23 de agosto | 13h às 16h

Exposição de trabalhos - Pestalozzi

Local: Rua Coronel Rocha Santos, nº 121, bairro Jardim Brasília II



24 de agosto | 13h às 16h

Exposição de trabalhos - Gente Eficiente

Local: Avenida Governador Portela, s/n, bairro Alvorada



13h às 16h

Exposição de trabalhos - Cedear / E. M. Bilíngue Rompendo o Silêncio

Local: Rua Altamiro O’reilly, nº 756, bairro Vila Julieta



25 de agosto | 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h

Exposição de trabalhos - Cedevir

Local: Rua Cunha Ferreira, nº 200, no Centro