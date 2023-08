Defesa Civil instala câmeras de monitoramento no Rio Pirapetinga

A Defesa Civil de Resende instalou este mês câmeras para monitoramento remoto do nível do Rio Pirapetinga. A ação é uma importante etapa de planejamento para prevenção de desastres e transbordamentos.



Após a instalação, as equipes realizarão o monitoramento remoto por meio de aplicativo no celular. "Com esse trabalho preventivo, conseguimos salvar vidas e tomar todas as medidas necessárias em casos de alertas e alarmes", disse o diretor da Defesa Civil, Flávio Germano.