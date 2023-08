Funcionários são agredidos em obra da Prefeitura do Rio na Zona Oeste

Rio - Funcionários de uma empresa que presta serviços para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Prefeitura do Rio, denunciaram que foram espancados por criminosos encapuzados na Comunidade do Sandá, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (21).



Os trabalhadores foram agredidos e ameaçados em um canteiro de obras do Bairro Maravilha Sandá. Segundo as vítimas, os criminosos fazem parte da milícia que atua no local e queriam que a obra fosse parada.



A obra realizada no local é de drenagem, escoamento e pavimentação e ocorre há cerca de seis meses. Um computador chegou a ser destruído pelos criminosos.



Após as agressões, as vítimas procuraram a delegacia para registrar o caso. A PM informou que não foi acionada, porém, o 14º BPM ficou sabendo da situação. Uma viatura chegou a ser enviada ao local, mas a situação já havia sido normalizada e os suspeitos não foram encontrados.



A Prefeitura do Rio foi acionada e, por meio da SMI, confirmou as informações. Além disso, afirmou que está à disposição das autoridades e aguarda o andamento das investigações.



A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.



O caso foi registrado na 4ª DP (Bangu).