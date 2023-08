Ferros-velhos usados como desmanche são interditados na Região Metropolitana

Rio - Uma força-tarefa do Governo do Estado fechou, nesta segunda-feira (21), dois ferros-velhos usados como desmanche ilegal de veículos em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Liderada pelo Detran, em parceria com as polícias Civil e Militar, além do Inea, Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Fazenda (SEFAZ), a ação conduziu os donos dos dois estabelecimentos intimados pelo crime de receptação.

De acordo com os fiscais, foram encontradas peças de um carro dado como roubado na última semana no estado. Um dos estabelecimentos ficava localizado às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Manilha.

"Os donos desses locais que funcionam irregularmente são os grandes financiadores dessas atividades criminosas, e precisam receber a repressão do Estado, tanto quanto os roubadores e os furtadores", disse o presidente do Detran.RJ, Marcus Amim.

Além das peças roubadas, os agentes também constataram a presença de gatos de energia e de água nas instalações dos dois ferros-velhos. Um dos estabelecimentos ainda funcionava de forma irregular por não ter licença necessária.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificou crimes ambientais de descarte ilegal de óleo.

Segundo o Governo do Estado, a força-tarefa atende a decreto do estado que estabelece procedimentos para a fiscalização de empresas que atuam na desmontagem de veículos. O objetivo da ação é combater o comércio clandestino de peças roubadas ou furtadas de veículos e, com isso, reduzir os furtos de carros e passeio e de veículos de carga no Estado do Rio.