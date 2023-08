Adolescente é morto com tiro nas costas enquanto voltava do colégio

Rio - Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro nas costas, no início da tarde desta segunda-feira (21), no bairro Apollo III, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo disparo.

De acordo com informações preliminares, ele estava voltando da escola com uma amiga no momento em que começou um tiroteio na Rua Elizeu Mendes Rodrigues, por volta de 12h45. Os dois deitaram no chão e a vítima ainda tentou proteger a menina, mas o rapaz acabou sendo atingido nas costas.

Em nota, a PM informou que policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e encontraram o jovem já morto. Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSNG) realizaram a perícia e instauraram um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. A investigação está em andamento para identificar os responsáveis pelo disparo.

O adolescente estudava em um colégio municipal próximo ao local onde foi baleado. Além disso, também trabalhava em uma borracharia da região com o padrasto, que foi ao local para reconhecer o corpo. Ainda não há informações sobre a data e o local de sepultamento da vítima.