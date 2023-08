Dutra e Rio-Santos vão ter 630 km de internet, anuncia CCR

São Paulo - A CCR e a TIM firmaram uma parceria para levar a internet 4G para cerca de 630 quilômetros em duas das mais importantes rodovias do Brasil: a Dutra (BR-116) e a Rio-Santos (BR-101). As vias ligam os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e representam o maior eixo rodoviário do país, por onde são transportadas cargas que representam cerca de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.



A parceria vai instalar antenas e complementar a cobertura de internet no trecho entre São Paulo e Seropédica, da Via Dutra; e no trecho entre as cidades de Ubatuba (SP) e do Rio de Janeiro, na Rio-Santos. Por estas regiões, são realizadas mais de 700 mil viagens diárias. As pistas já tinham internet em cerca de 80% do trajeto, mas com falhas.



"Na Dutra, a cobertura é maior. Na Rio-Santos, vemos mais deficiência de internet. É uma situação inconcebível porque estamos falando de um trecho muito importante para o país", afirma o presidente da CCR Rodovias, Eduardo Camargo.



A CCR vai investir R$ 15 milhões na cobertura de internet, uma das obrigações previstas no contrato de concessão. Ao todo, serão instaladas 34 antenas de transmissão, trabalho que ficará a cargo da TIM. A implantação começa neste ano e será concluída até o fim de 2024.



Com a internet, os usuários das rodovias poderão acessar pelo celular os serviços de emergências médicas e mecânicas no aplicativo da concessionária, ver imagens de câmeras de segurança e obter informações sobre o tráfego. Os serviços ficarão disponíveis mesmo quando o pacote de dados do usuário tiver esgotado.



O benefício vale para clientes de todas as operadoras e não só da TIM, pois as teles têm acordos de compartilhamento de redes.



A internet rápida também vai dar suporte ao primeiro sistema de pedágio eletrônico ("free flow", ou fluxo livre) que começou a funcionar na Rio-Santos, em março. Neste modelo, não há cabines. O pagamento é realizado de forma automática por tag no para-brisa ou pela leitura da placa. Neste caso, o motorista precisa acessar o aplicativo ou site da concessionária para realizar o pagamento em até 15 dias.