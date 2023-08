Governador Cláudio Castro participa do aniversário da cidade e parabeniza obras da Saúde

aniversário de emancipação de São João de Meriti foi especial e contou com a presença de diversas autoridades importantes para a sociedade, inclusive a do govenador do estado, Cláudio Castro. Cerca de 5 mil pessoas marcaram presença na festividade desta segunda-feira (21).

O representante integrou a grande ação social na Praça da Matriz e visitou três obras que estão em avanço na cidade e fortalecerão a pasta da Saúde. São elas: Hospital Municipal Abdon Goncalves, o Centro Integrado de Pesquisa, Tecnologia e Informação e o Centro Especializado em Reabilitação (CER III).



“Quando nós temos equipamentos de referência como serão estes, eles trasbordam as margens do munícipio e une todos nós para que possamos levar um atendimento de qualidade para toda essa população. Seguiremos investindo e ampliando nesse setor e em vários outros. Tudo isso para trazer o melhor para nossa amada Baixada Fluminense”, discursou o governador do Rio de Janeiro.



Todas as obras visitadas são indicações feitas pelo deputado estadual Valdecy da Saúde ao governador. “Graças a essa parceria, as obras estão saindo do papel. Nunca tivemos um govenador tão presente como agora. Nossos faróis estão voltados em apoio e benefício de toda a população meritiense. Agradeço ao prefeito Dr. João, autoridades que se fizeram presentes nos eventos e toda população que se beneficiou dos nosso serviços oferecidos na grande ação social da Praça da Matriz”, destacou Valdecy da Saúde.



Entre as novidades do Hospital Municipal Abdon Gonçalves estão a ampliação para receber um Centro de Oncologia e de Hemodinâmica, o que tornará a unidade uma referência para a Baixada. No Centro Tecnológico, oportunidades para o desenvolvimento econômico, foco na sustentabilidade dos sistemas produtivos e no empreendedorismo. Já o Centro Especializado em Reabilitação será uma unidade referência em reabilitação física e mental.



A comemoração municipal teve como homenagem o povo meritiense. Segundo a organização, são tantas histórias vividas, que nada é mais justo do que parabenizar as pessoas de bem e batalhadores que ajudaram a transformar o município.



“Mais uma comemoração e progresso em nossa cidade. Fico feliz em ver nossos investimentos sendo parabenizados. Eu, como médico, não medirei esforços para investir na área e ajudar nossa população. Nossos projetos vão ao encontro do desejo do governador que é universalizar os atendimentos tão importantes para todo o estado. Em breve, muita mão de obra qualificada será formada em nossa amada Meriti”, agradeceu o prefeito Dr. João.



A festa na cidade continua com os shows do grupo Imaginasamba e do cantor Vitinho no palco da Praça da Matriz, no Centro de Meriti.