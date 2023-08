Mesquita trabalha possíveis parcerias para incentivo da prática esportiva

Esporte, a resposta vem no acesso a diversas atividades gratuitamente, em lugares distintos. Alguns exemplos são aulas de lutas, futebol, danças, xadrez e natação, entre outras.

Mesquita – Para quem ainda duvida de que o município é destaque no desenvolvimento de políticas públicas para a pasta, a resposta vem no acesso a diversas atividades gratuitamente, em lugares distintos. Alguns exemplos são aulas de lutas, futebol, danças, xadrez e natação, entre outras.

Para a criação de novos projetos e programas para favorecer ainda mais o esporte no município, o prefeito Jorge Miranda recebeu o secretário de estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Rafael Picciani, e o subsecretário estadual de Gestão e Planejamento, Rodrigo Scorzelli, para discutir possíveis parcerias para as práticas esportivas em Mesquita.



“Firmar parcerias políticas com gestores competentes é algo que me deixa muito feliz. Acredito que, quando trabalhamos juntos, alcançamos resultados ainda maiores e melhores. Esse é um dos meios de gerar oportunidades de transformação, uma vez que o esporte possibilita mudança de vida e expansão de horizontes. Aqui, temos vários exemplos de atletas que se superaram e, hoje, colhem grandes frutos no esporte”, destacou Jorge Miranda.



No encontro, foi apresentado o trabalho realizado na cidade, assim como o modelo de gestão implementado. Além disso, outro tópico abordado foi o projeto “Mesquita do Amanhã”, que prevê o desenvolvimento de novos equipamentos pensados no bem-estar dos cidadãos.