Inteligência artificial muda a vida de pessoas com deficiência em Mesquita

dispositivo inteligente capaz de transformar a rotina de pessoas que não enxergam ou que possuem baixa visão foram entregues ao município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Intenção é avaliar a tecnologia para levá-la a públicos específicos, como os alunos da rede pública municipal de ensino.

Mesquita - Duas unidades de teste de umcapaz de transformar a rotina de pessoas que não enxergam ou que possuem baixa visão foram entregues ao município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Intenção é avaliar apara levá-la a públicos específicos, como os alunos da rede pública municipal de ensino.

Para os testes, foram escolhidos dois perfis diferentes de usuários: um jovem de 17 anos, aluno da rede pública municipal de Mesquita, e um cidadão que perdeu completamente a visão aos 40 anos e hoje, três anos depois, ainda passa pelo processo de readaptação.



“A nossa intenção é verificar o que essa tecnologia pode trazer de benefícios para essas pessoas e estudar a viabilidade de fornecimento para públicos específicos. Daí a necessidade da realização de testes pelos próprios usuários”, explicou Jorge Miranda, prefeito de Mesquita.



A organização explica que o dispositivo acompanha um óculos sem grau, mas pode ser adaptado em qualquer haste de óculos. Ele é preso por ímã e acompanha ainda uma espécie de cordão de pescoço para que o aparelho possa estar seguro contra quedas acidentais. Ele funciona com uma bateria capaz de ser carregada em menos de meia hora e com duração de até três horas. A partir de comandos dados pelo próprio usuário, é possível transformar texto em áudio, reconhecer produtos em supermercados e até rostos.



Jorge detalha que público já pensa para, no futuro, receber da prefeitura a tecnologia. “A ideia seria começar pela Educação, favorecendo os alunos com cegueira ou que têm baixa visão, facilitando a aprendizagem deles e também as demais experiências de vida”, finalizou.