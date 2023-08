Homem que empurrou idosa na Tijuca é identificado pela Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil identificou, nesta segunda-feira (21), o suspeito de empurrar a idosa Marília Carvalho , de 83 anos, no dia 27 de julho, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A vítima, que estava internada em estado grave por ter fraturado o fêmur e a bacia, morreu no último domingo (20).

De acordo com o delegado da 19ªDP (Tijuca), Hilton Alonso, responsável pelo caso, todas as providências policiais cabíveis estão sendo adotadas com a urgência que o caso exige. O nome do agressor ainda não foi divulgado.



"A equipe da 19ªDP externa os mais sinceros sentimentos de consternação e solidariedade com os familiares e amigos da senhora Marília. Que Deus conforte os corações de todos", complementou em nota.



A ação foi filmada por câmeras de segurança da região. Nas imagens é possível ver o homem de bermuda e camisa vermelha empurrando a idosa, que bate a cabeça com violência no chão.