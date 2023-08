Quase 500 crianças do Sudão morreram de fome em quatro meses de guerra, diz ONG

Ao menos 498 crianças "e provavelmente centenas mais" morreram de fome em quatro meses de guerra no Sudão, afirmou a ONG Save the Children nesta terça-feira.



Em um país onde uma em cada três pessoas sofria de fome antes do conflito, "crianças morrem de fome quando isso poderia ter sido completamente evitado", afirmou Arif Noor, diretor da Save the Children para o Sudão, em um comunicado.



"Ao menos 498 crianças no Sudão, e provavelmente centenas mais, morreram de fome" desde que o exército oficial e os paramilitares iniciaram o conflito em 15 de abril, acrescentou.



A situação pode ficar ainda pior, pois a ONG, que não consegue atuar em meio aos combates, foi obrigada a interromper o atendimento a 31.000 crianças que sofrem de desnutrição. Em maio, a fábrica responsável por 60% dos tratamentos nutricionais para crianças foi destruída.



O conflito provocou quase 5.000 mortes desde meados de abril, segundo um balanço da ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled). Quatro milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.