Motorista passa por teste de alcoolemia após acidente com sete carros na Barra

Rio - Um dia após o acidente envolvendo sete carros na Barra da Tijuca , na Zona Oeste do Rio, a Polícia Civil informou, nesta terça-feira (22), que o teste de alcoolemia feito pelo motorista responsável deu negativo para a presença de álcool.Segundo a corporação, com o resultado, o homem, que não foi identificado, vai responder em liberdade. As investigações seguem em andamento.O acidente, que aconteceu na Avenida das Américas, sentido Recreio, deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave.Um idoso de 71 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Depois, ele foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. De acordo com a direção da unidade, o paciente permanece com estado de saúde grave.Alessandra Perrone, de 46 anos, sofreu ferimentos moderados, e ,de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi levada também para o Hospital Municipal Miguel Couto. Ainda não há informações atualizadas sobre seu quadro clínico. A terceira vítima sofreu escoriações e foi liberada ainda no local.O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).