‘Entrega Pet’: programa realiza delivey de cães e gatos adotados no Rio de Janeiro

Rio - Com o objetivo de promover a adoção responsável de cães e gatos no município, foi lançado, nesta segunda-feira (22), o projeto “Entrega Pet”. O programa, da prefeitura do Rio, possibilita que os interessados escolham entre cerca de 850 animais que vivem na Fazenda Modelo, abrigo que cuida dos bichos vítimas de abandono e maus-tratos.



As adoções serão realizadas por meio do WhatsApp (21) 97733-0193, canal onde será feita uma entrevista de triagem com a coordenadora da iniciativa. Para isso, os interessados precisam ter mais de 18 anos e apresentar original e cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Também serão feitas análises por vídeo e fotos da residência dos pretendentes, para aferir se há compatibilidade com as condições mínimas de bem-estar do animal.



Caso o tutor seja aprovado na entrevista, o animal será levado até o endereço do novo dono. As entregas são realizadas somente na cidade do Rio de Janeiro e todos os pets são entregues já castrados, vacinados e com microchip de identificação.