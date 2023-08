Ao tentar fugir da Lei Seca, mulher dirige na contramão e atropela moto na Lagoa

Rio - Na tentativa de fugir da Lei Seca, uma mulher realizou diversas manobras indevidas e provocou um acidente de trânsito, na noite desta segunda-feira (21), na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados por um grupo de motociclistas para abordar a motorista que tentava fugir da blitz. Um deles, que teve sua moto atingida durante a série de infrações, registrou o episódio. "'Tá' tudo gravado, do começo ao final, olha a doideira que ela 'tá' fazendo na pista. Ela 'tá' alcoolizada, quase derrubou 'nós' aqui", diz o motociclista enquanto grava.



Nas imagens, a mulher entra na contramão, sobe na calçada, derruba uma motocicleta e segue tentando escapar até o momento em que é parada por uma viatura da PM. Em um trecho do vídeo, a motorista também xinga o motociclista que fez as imagens.

Ela foi conduzida ao ponto em que estava a Lei Seca, na Avenida Vieira Souto com a Rua Garcia D'Ávila, em Ipanema, e se negou a fazer o teste do bafômetro. A motorista foi autuada pela recusa e por dirigir usando telefone celular.

Posteriormente, a mulher foi encaminhada à 15ª DP (Gávea), onde a ocorrência foi registrada.