Suspeito é preso após tentativa de assalto em Ipanema

Rio - Um suspeito foi preso, nesta terça-feira (22), após tentar roubar o telefone celular de um homem, na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima percebeu que a arma utilizada para cometer o crime era de brinquedo e reagiu. O suspeito tentou fugir, mas foi contido pelo homem até a chegada da PM.

A corporação informou, ainda, que policiais militares do 23º BPM (Leblon) foram acionados para a ocorrência. O suspeito foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.



PMs de folga reagem à tentativa de assalto na Baixada

Na última quarta-feira (16), ume baleou um homem na Rua Almirante Tamandaré, no Centro de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a PM, o militar estava se deslocando para assumir o serviço no batalhão da região, quando foi abordado pelo suspeito supostamente armado. O policial reagiu à abordagem e o homem foi ferido. Na ação, uma réplica de pistola foi apreendida.

Doze dias antes, outroe matou um criminoso, no Centro de Duque de Caxias. Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontrar o suspeito já em óbito. Com ele, um revólver foi apreendido.