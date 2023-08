Homem com nove passagens pela polícia é preso no Centro do Rio

Rio - Um homem com nove anotações criminais foi preso, nesta terça-feira (22), após roubar um celular na Praça da República, no Centro do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, ele possui quatro passagens por furto, quatro por roubo e uma por posse e uso de drogas. Ele foi preso por agentes da UPP da Providência que realizavam patrulhamento pela Praça da República quando foram informados de que um homem havia furtado um celular de uma vítima.



Logo em seguida, a equipe localizou o suspeito, que jogou o celular dentro do Campo de Santana. Os agentes também encontraram o objeto roubado. A vítima reconheceu o homem como o autor do crime. Ele foi encaminhado para a 5ªDP (Men de Sá)



