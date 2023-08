Show do Século: prefeitura monta esquema especial para evento em Copacabana

Rio - A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito e logística para o show do DJ Alok, na Praia de Copacabana, no próximo sábado (26). A apresentação que comemora o centenário do Hotel Copacabana Palace acontece das 18h às 22h30.

A CET-Rio informou que a recomendação principal é chegar e sair do evento utilizando o transporte público. Além disso, os acessos ao bairro não serão totalmente fechados para veículos, como ocorre no Réveillon. A restrição foi baseada na expectativa do público de um milhão de pessoas, número menor do que os 3 milhões esperados a cada virada de ano. A Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ficarão liberadas.

Segundo o esquema montado, apenas a Avenida Atlântica e as ruas transversais, no quarteirão da praia, terão o trânsito afetado. As interdições terão início ao meio-dia de sábado (26), no entanto, a partir das 14h de sexta-feira (25), as mudanças começam com a proibição de estacionamento.



Para facilitar o retorno do público após o evento, o MetrôRio estenderá o horário de funcionamento das três estações de Copacabana (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo) até 1h da manhã e sem a necessidade de baldeação no Estácio. As demais funcionarão apenas para desembarque. A recomendação é que os passageiros levem cartões de embarque pré-adquiridos e utilizem a estação Siqueira Campos.

A operação contará com a participação de 150 agentes nas ações de trânsito, entre operadores da CET-Rio e equipe de apoio, 15 veículos operacionais e 30 motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez do trânsito, coibir irregularidades e orientar pedestres e motoristas. Também serão utilizados 26 painéis de mensagens variáveis móveis e fixos.

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) atuará com reboques baseados em pontos estratégicos e circulando na área de abrangência do evento com a finalidade de reprimir o estacionamento irregular e garantir a fluidez do tráfego.



Rotas Alternativas



Tendo em vista a interdição da Av. Atlântica em ambos os sentidos e os impactos que deverão ser gerados ao trânsito nas demais vias de Copacabana, a CET-Rio recomenda que os veículos que normalmente trafegam pelo bairro, optem em seguir pela Lagoa, Botafogo, Humaitá ou Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

Esquema de segurança

serão instalados 16 pontos de bloqueio nas vias de acesso, sendo oito deles, para revistas com detectores de metal. A operação começa às 6h de sábado (26) com efetivo sendo reforçado ao longo do dia em áreas estratégicas da orla. Segundo a Polícia Militar,sendo oito deles, para revistas com detectores de metal. A operação começa às 6h de sábado (26) com efetivo sendo reforçado ao longo do dia em áreas estratégicas da orla.

A corporação contará com o efetivo de 900 policiais, podendo aumentar dependendo da demanda do público. Ao todo, haverão 20 torres de observação, 43 viaturas, quatro tendas, cinco quadriciclos na faixa de areia, além de drones de vigilância. Agentes de grupos especiais como, Batalhão de Polícia de Choque, BPTur e ações com cães também fazem parte do efetivo.

Pontos de bloqueio



1- Faixa de areia (altura da Rua Figueiredo de Magalhães)

2- Av. Atlântica (altura da Rua Figueiredo de Magalhães)

3- Rua Paula Freitas com Av. Nossa Sra. de Copacabana

4- Rua Fernando Mendes com Av. Nossa Sra. de Copacabana

5- Rua Ronald de Carvalho com Av. Nossa Sra. de Copacabana

6- Rua Belfort Roxo com Av. Nossa Sra. de Copacabana

7- Av. Atlântica (altura da Av. Princesa Isabel)

8- Faixa de areia (altura da Avenida Princesa Isabel)