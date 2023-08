Trem da SuperVia descarrila e força passageiros a caminharem pelos trilhos até estação no Centro

Rio - Um trem do Ramal Belford Roxo da SuperVia descarrilou, na manhã desta terça-feira (22), entre as estações de São Cristóvão e Central do brasil. De acordo com a Agetransp, que investiga as circunstâncias do incidente, passageiros tiveram de desembarcar na via.



A situação causou revolta entre os usuários que disseram ter de caminhar por mais de 500 metros no meio dos trilhos para chegar até a estação terminal, no Centro.



"O trabalhador sofre para chegar no trabalho e infelizmente ainda mais quem vem da baixada, mais ainda os que usam o ramal Belford Roxo, é assim!", compartilhou uma usuária do Twitter.



Em vídeo, compartilhado nas redes, onde passageiros aparecem desembarcando e caminhando sobre os trilhos, um passageiro também critica a situação do transporte: "Não é sacanagem não em. Como que a gente trabalha assim? Já vi de tudo nesse trem. Agora estou até andando nos trilhos. Caraca, que brabo, em", comentou.

Em postagem nas redes, a Supervia respondeu a uma usuária que a ocorrência apesar da ocorrência, às 11h40 o ramal de Belford Roxo já operava normalmente.

A Agetransp disse em nota que apura as circunstâncias do descarrilamento do trem nas proximidades da estação Central do Brasil. "Além das causas da ocorrência, será analisada a adequação do atendimento prestado aos usuários", disse o comunicado.