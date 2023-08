Homem que aparece em vídeo carregando jacaré é identificado e conduzido à delegacia

Rio - Um homem foi conduzido à 32ª DP (Taquara), na última segunda-feira (21), depois de ser identificado após usar as redes sociais para ostentar fotos e vídeos de um filhote de jacaré. Na casa onde Cristiano Lima Marinho foi localizado, na Gardênia Azul, Zona Oeste, ainda havia um pássaro silvestre.



Em um dos registros, o réptil aparece amordaçado dentro de uma caixa d'água vazia. Também há imagens do jacaré sendo carregado pelo pescoço em cima de uma motocicleta. Veja:

A Polícia Militar foi acionada e agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram verificar denúncia de maus-tratos a animais na residência. No local, encontraram um pássaro da fauna silvestre sem licença ambiental. Porém, o jacaré não foi encontrado.A ave foi apreendida e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama, em Seropédica. Ao ser questionado pelos militares, o acusado informou que o jacaré foi solto em um rio no interior da comunidade onde mora.De acordo com a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e o procedimento foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).