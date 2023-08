Hospital Clementino Fraga Filho, no Fundão, recebe ponto de vacinação

Rio - Um ponto de vacinação foi aberto, nesta terça-feira (22), no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, em frente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Zona Norte. Com diversas vacinas, o local funcionará, das 7h às 16h, até sexta-feira (25).



Foram disponibilizadas vacinas contra covid-19, influenza, hepatite B, febre amarela, além da DT e tríplice viral. Para poder se imunizar, é preciso apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação para verificação e atualização.



A vacina da gripe é indicada para toda a população a partir dos seis meses de idade. Já a bivalente contra a covid-19 está disponível para o público a partir dos 12 anos. De 12 a 17 anos, é necessário ter recebido pelo menos uma dose da vacina há mais de 10 meses.

As demais serão ofertadas conforme esquema vacinal e situação de cada pessoa, verificada pelos profissionais de saúde.



É importante lembrar que a vacinação contra a covid e a influenza continuam disponíveis nas 237 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, de domingo a domingo, das 8h às 22h.



Os pontos extras pela cidade podem ser consultados em https://saude.prefeitura.rio/vacinacao/