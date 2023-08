CPMI dos atos golpistas marca depoimento de Gonçalves Dias

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro marcou a data para o depoimento do ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança (GSI) general Gonçalves Dias. O presidente da Comissão, o deputado Arthur Maia (União-BA), anunciou nesta terça-feira, 22, que G. Dias deverá ser ouvido no dia 31.

A informação foi dada a jornalistas pelo presidente Arthur Maia, momentos antes de entrar em uma reunião para decidir com os parlamentares da base aliada do governo Lula e da oposição, quais os requerimentos que deverão ser votados nesta terça-feira pela Comissão. Vale ressaltar que a CPMI do 8 de janeiro possui cerca de 1.700 requerimentos na fila.

Maia disse que teve uma conversa com a oposição e afirmou que o ex-ministro do GSI prestará depoimento "na quinta-feira que vem", confirmando que aconteceria na próxima semana. O depoimento de G.Dias foi aprovado no dia 20 de junho, sendo apenas necessário a definição do dia.

Nesta quinta-feira, 24, a CPMI deverá ouvir um dos ajudantes de ordem da Presidência da República, durante o no governo Jair Bolsonaro (PL), o militar Luís Marcos dos Reis.



O depoimento do ex-ministro do GSI é fortemente defendido pela oposição. Ele era o comandante da organização no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixando o cargo após a divulgação de imagens dele no Palácio Planalto no dia do ataque. A oposição vê omissão do governo Lula na segurança do Palácio do Planalto.

No dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes extremistas invadiram a Praça dos Três Poderes e depredaram o local.