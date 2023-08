Governo do Rio de Janeiro oferece cursos gratuitos para rede de proteção à pessoa idosa

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), lançou nesta segunda-feira, 21, o projeto QUALIdade, que vai oferecer 1.5 mil vagas em cursos de extensão on-line gratuitos na área do envelhecimento e cuidados. O objetivo é levar qualificação para toda a rede de proteção à pessoa idosa dos 92 municípios fluminenses, com cursos gratuitos.



O projeto, uma parceria da Seijes com o Núcleo de Envelhecimento Humano (UnATI/Uerj), é voltado para os gestores, técnicos, conselheiros, profissionais da rede e cuidadores familiares interessados ou atuantes nas políticas de atenção às pessoas idosas do Rio de Janeiro. Serão oferecidos cursos de Introdução à Gerontologia, Atualização no Cuidado com a Pessoa Idosa e Treinamento em Gerontologia, com duração média de três meses. Ao fim das aulas, os participantes receberão certificado expedido pela Uerj.

Renato Veras, coordenador do projeto, lembrou do panorama de envelhecimento no país e reforçou a necessidade da capacitação de profissionais e familiares em todas as regiões do estado.

As aulas têm início em setembro. Os interessados devem enviar e-mail para cursoscuidadoegerontologia@gmail.com.