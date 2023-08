ONG distribui 20 toneladas de alimentos arrecadados em show da cantora Ludmilla

Rio - A Ação Cidadania começou, nesta segunda-feira (21), a distribuição de mais de 20 toneladas de alimentos doados através da compra de ingressos da modalidade meia-social para o show "Numanice", da cantora Ludmilla. O evento, que aconteceu no mês passado, no estádio do Engenhão, Zona Norte do Rio, fez parte da campanha de arrecadação Brasil Sem Fome, lançada no início deste ano.

Segundo a ONG, famílias da região da Baixada Fluminense, local onde a cantora nasceu e passou a adolescência começaram a receber kits contendo 10 kg de alimentos. Ao todo, mais de 2 mil famílias, de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita, Japeri, Belford Roxo, Queimados, Itaguaí, São Gonçalo e também da capital fluminense serão beneficiadas, o que corresponde a 100 mil refeições.

fotogaleria

Além das cestas enviadas às famílias, os alimentos arrecadados também serão levados para o projeto Cozinha Solidária da entidade, onde são preparados diariamente 1 mil refeições. Os pratos são entregues para famílias em situação de vulnerabilidade na capital e Região Metropolitana.

A doação feita através da meia-social não foi a primeira feita pela cantora, segundo o Ação Cidadania. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Ludmilla foi uma das artistas que liderou a campanha Natal sem Fome, ao lado de outros artistas.



A turnê Numanice também ficou marcada pela iniciativa inédita de doação de sangue no Hemorio, o principal banco de sangue do estado, em troca de entradas para o show. Na ocasião, o hospital registrou recorde de coleta de bolsas.