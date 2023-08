Menino atingido por linha chilena na Taquara recebe alta

Rio - O menino L. C, de 9 anos, teve alta do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, nesta terça-feira (22), após ter sofrido um corte profundo na perna por linha chilena , no último sábado (19). A informação foi divulgada pela família nas redes sociais.

O caso ocorreu enquanto um grupo soltava pipa na Praça Valdir Vieira, na Taquara, Zona Oeste do Rio, usando o material, que é proibido. De acordo com a tia da vítima, Carolainy Camaz, o menino foi atingido na perna, perdeu muito sangue e precisou passar por uma cirurgia vascular no hospital.



Nesta terça, o pai da criança, Gerson Alves, comemorou a alta nas redes sociais e agradeceu a Deus, aos médicos, familiares e amigos que prestaram assistência ao filho.



"Cara, estou muito feliz! Meu filho teve alta graças a Deus. Obrigado meu pai pela vida dele, quero também agradecer a todos que mandaram mensagem perguntando, muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço aos médicos que pararam tudo para socorrer, a família que sempre esteve do lado apoiando de alguma forma. Muito obrigado! Sempre nas horas difíceis sabemos quem está do nosso lado", comentou.



A venda, transporte e uso de linha chilena é crime, com pena de três meses a um ano de prisão. Para quem comercializa, a multa pode chegar a R$ 17 mil.