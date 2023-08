Queda de balão em rede elétrica deixa mais de 100 residências sem energia na Região Metropolitana

Rio - Mais de 100 moradores ficaram sem luz após um balão cair sobre a rede elétrica na manhã desta terça-feira (22), na Estrada do Caxambu, no bairro Itamarati, em Petrópolis, na Região Metropolitana do Rio. Equipes da Enel Distribuição Rio estão no local trabalhando para fazer a retirada do artefato da rede e normalizar o fornecimento de energia para os consumidores.



A companhia alerta ainda que a população não deve tentar retirar o objeto e somente técnicos da distribuidora, devidamente treinados e com o uso de equipamentos de segurança, estão aptos a manusear a rede elétrica.

A distribuidora ainda reforça que as quedas de balões podem provocar incêndios que criam curtos-circuitos na rede.



Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica:



- Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Enel Distribuição Rio, pelo 0800 28 00 120.



-As pessoas não devem se aproximar e o local deve ser isolado

- Objetos que estejam em contato com fios da rede elétrica não devem ser retirados, apenas técnicos da distribuidora estão aptos a manusear a rede elétrica;