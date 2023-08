Homem é baleado e morto em Niterói

Rio - Matheus da Cruz Peçanha, de 25 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (22), no bairro de Serra Grande, em Niterói. Por volta das 3h30, policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para a ocorrência de um homicídio na Rua José Mocarzel, onde encontraram a vítima sem vida.

Imagens de uma câmera de segurança filmaram o momento da execução. Enquanto Matheus chega de moto em casa e abre o portão, três criminosos armados se aproximam e abordam a vítima. Menos de um minuto depois, os bandidos atiraram diversas vezes contra o jovem e fogem do local sem levar o veículo. Um dos assassinos ainda volta para fazer mais disparos.

O local do assassinato foi isolado e policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram perícia. A especializada investiga o caso para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.