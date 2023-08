Entidade que reúne bancos lança campanha nacional de prevenção a fraudes e golpes

São Paulo - A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) lançou nesta terça-feira, 22, a campanha "Tem Cara de Golpe". A ação busca alertar e orientar a população quanto à prevenção de fraudes, fornecendo informações e dicas sobre os principais golpes atualmente em circulação no mercado, como o do falso motoboy, das trocas de cartão, dos pedidos de dinheiro pelo WhatsApp, e da “falsa central”. A iniciativa da ABBC conta com o apoio de mais de 60 instituições associadas.“Com a campanha 'Tem Cara de Golpe', reforçamos nosso compromisso em disseminar o conhecimento para que a população possa identificar os principais golpes financeiros que ameaçam a nossa sociedade", diz a presidente da ABBC, Sílvia Scorsato.No site oficial da campanha estão­­ descritos os 11 tipos de fraudes mais comuns, além de serem detalhadas as principais estratégias de prevenção a golpes financeiros. O portal conta ainda com materiais educativos, como vídeos, orientações sobre como agir caso as pessoas sejam vítimas, além de perguntas e respostas com as dúvidas mais frequentes sobre o tema “fraude” e ainda um teste, em formato de “quiz”, para ajudar os usuários a avaliarem seu nível de vulnerabilidade aos golpes.Segundo uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e o Sebrae, no passado mais de 8 milhões de pessoas foram vítimas de golpes financeiros. Para Fábio Fekete de Noronha, coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes e especialista em segurança digital do Sicredi, a conscientização da população é um dos principais recursos para que este número deixe de subir.De acordo com Noronha, os golpes estão se tornando cada vez mais sofisticados, o que tem sido combatido pelas instituições financeiras com investimentos em tecnologia e equipes de combate e monitoramento, bem como com informações didáticas e atualizadas à sociedade para aumentar sua consciência preventiva. “Os golpistas hoje estão se especializando em técnicas de engenharia social para convencer os clientes a compartilharem voluntariamente seus dados sensíveis ou realizarem transações indevidas”, afirma.Caso alguém seja vítima de golpe, é importante comunicar imediatamente ao banco por meio dos canais oficiais de atendimento. Além disso, é necessário bloquear os serviços financeiros e as contas que possam ser acessadas pelos criminosos.Entre as ações preventivas é importante não compartilhar dados pessoais, desconfiar sempre de ligações com pedidos urgentes e nunca clicar em links suspeitos ou desconhecidos, que podem ser endereços maliciosos disfarçados, seja por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagens instantâneas.