Corpo de homem é encontrado na Zona Oeste

Rio - Um homem foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira (22), em Curicica, na Zona Oeste do Rio. A motivação da morte ainda é desconhecida.

De acordo com Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem no local, os militares encontraram o corpo de um homem, já sem vida. A área foi isolada para a perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento.