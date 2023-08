Após reajuste nas refinarias, preço da gasolina chega a R$ 6,05, diz Ticket Log

De acordo com dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, após o reajuste de 16,3% no valor da gasolina repassado às refinarias, válido desde o último dia 16 de agosto, o valor médio do litro do combustível foi comercializado nas bombas de abastecimento do país a R$ 6,05 no domingo, 20, aumento 6,14% ante o dia 15 de agosto, data anterior ao reajuste.



“Em cinco dias, o mais recente reajuste nas refinarias para a gasolina elevou o preço médio do combustível nos postos, o que representou um acréscimo médio de R$ 0,35 centavos no custo do litro para os motoristas. Entre as regiões, todas registraram alta de mais de 5% no preço e apenas o Sudeste comercializou o litro com o valor abaixo de R$ 6”, destaca Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.



Entre os destaques regionais, o Sul registrou o acréscimo mais expressivo para a gasolina, de 6,93%, que passou de R$ 5,63 no dia 15 para R$ 6,02. Já a média mais alta do país foi identificada nos postos da Região Norte, a R 6,57. “Ainda assim, é importante ressaltar que o etanol é considerado ecologicamente mais viável, por sua capacidade de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, ressalta o executivo.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo.