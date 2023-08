Após atropelamento, motorista foge sem prestar socorro

Uma mulher, de 35 anos, foi atropelada por um carro na segunda-feira (21) em Resende. O acidente aconteceu na Rua dos Eucaliptos, no bairro Cidade Alegria. A motorista fugiu sem prestar socorro.



Segundo a Polícia Militar (PM), quandos os agentes chegaram no local foram informados de que a vítima havia sido socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da localidade.



Na unidade hospitalar, a mulher informou que conseguiu registrar a placa do veículo que era conduzido por uma motorista. Ela sofreu uma fratura na perna esquerda.



Após o atendimento, ela foi orientada a registrar o caso na 89ª Delegacia Policial de Resende.