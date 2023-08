Jardim Botânico inicia ação educativa para preservação dos animais e vegetação

Rio - O Jardim Botânico do Rio deu início, nesta segunda-feira (21), a uma campanha educativa de preservação do meio ambiente e proteção aos animais. A medida foi tomada pela administração da instituição após constatarem danos às árvores, além de visitantes alimentarem os animais que vivem no local.

Para a conservação do patrimônio paisagístico, placas serão instaladas alertando o público sobre as proibições, além de ações nas redes sociais e também por parte dos funcionários. Também serão intensificados os alertas para que os visitantes não alimentem os animais, especialmente os macacos-pregos.

“As plantas também ficam doentes e sentem quando o ser humano risca, quebra ou faz qualquer mal a elas. Quando são muito danificadas, tendem a cair, e acabamos perdendo um exemplar importante para o meio ambiente e a conservação da natureza”, destaca o coordenador das coleções vivas do JBRJ, o biólogo Marcus Nadruz.

De acordo com a legislação, danificar a vegetação e alimentar animais é crime ambiental, sujeito a sanções penais contra aqueles que praticarem as ações. O Jardim Botânico é um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Segundo a bióloga Marina Bordin, responsável pelo setor de Fauna do órgão, a comida humana interfere no comportamento e hábitos alimentares dos animais. Além disso, pode acontecer também a transmissão de doenças, muitas vezes fatais.

“É importante entender que oferecer alimentos a animais silvestres pode prejudicar a saúde deles. Além de os industrializados não fazerem parte da sua dieta, até mesmo frutas podem conter contaminantes. Além disso, se dermos alimentos a eles, os estamos condicionando a não buscar seu alimento, o que muda seu comportamento e hábito natural, colocando mais uma vez em risco a sua saúde e a da população”, destaca a bióloga.