Resende inicia multivacinação para menores de 15 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende inicia nesta quarta-feira (23) a Campanha Nacional De Multivacinação para atualização de caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As ações acontecem em todas as unidades de saúde e no Centro Municipal de Imunização, das 9h às 16h.



O Dia D de mobilização nacional será no dia 2 de setembro. Os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, além dos documentos pessoais, até o posto de saúde mais próximo da residência.



Estão disponíveis as seguintes vacinas: BCG, Hepatite B, DTP+Hib+HB (Pentavalente), Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada), Pneumocócica 10 valente (Pncc 10), Rotavírus humano G1P1 (VRH), Meningocócica C (conjugada), Febre amarela (atenuada), Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada), Difteria, tétano, pertussis (DTP), Sarampo, caxumba, rubéola (SCR), Sarampo, caxumba, rubéola, varicela (SCRV), Hepatite A (HA), Varicela, Difteria, tétano (dT), Papilomavírus humano (HPV), Pneumocócica 23-valente (Pncc 23), Meningocócica ACWY (Conjugada), Difteria, tétano e pertussis acelular (dTpa), Gripe (Influenza) e Covid-19.