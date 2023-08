Câmara Municipal realiza evento sobre Agosto Lilás

Como parte do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, a Câmara Municipal de Resende promove o evento “Varal da Violência". A iniciativa da Escola do Legislativo acontece nesta quarta-feira (23), às 19h, no Plenário.

Participam do encontro a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia, Luciana Cavallari, e o promotor de Justiça estadual, Arthur Paupério Neto.



O objetivo é alertar para as várias formas de violência, que, além de física e moral, pode ser psicológica, patrimonial, sexual, de gênero, entre outras. Para garantir a vaga e ter direito a um certificado de participação, os interessados devem se inscrever pelo site da Câmara.