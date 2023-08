Porto Real inicia multivacinação nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real inicia quarta-feira (23) a Campanha Nacional de Multivacinação. O evento, que segue até o dia 15 de setembro, tem o objetivo de imunizar crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos, com todas as vacinas de rotina.



A campanha acontece em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) de segunda a sexta, das 8h30 às 15h30. Para isso, é necessário apresentar o documento de identificação, cartão SUS e a caderneta de vacina.



Entre as vacinas disponíveis estão: penta, pneumocócica, meningococo C, poliomielite, rotavírus, tríplice viral, varicela, meningococo ACWY, febre amarela, hepatite A, Hepatite B, BCG, DTP, HPV, dT).