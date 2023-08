Pistola e 640 kg de carne imprópria para consumo são apreendidas durante ação em frigorífico

Rio - O Ministério Público do Rio cumpriu, nesta terça-feira (22), mandados de busca e apreensão em um frigorífico em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, onde seriam praticados crimes de agiotagem. No local, a Promotoria de Justiça de Investigação Penal apreendeu uma pistola sem registro, 640 quilos de carne imprópria para consumo e queijos em situação irregular.

Os mandados foram cumpridos com apoio do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP), de equipes da 151ª DP (Nova Friburgo), da Polícia Técnica e da Vigilância Sanitária Municipal.

A investigação teve início a partir de uma denúncia, formulada junto à Ouvidoria do Ministério Público, que relatava crimes de ameaça, agiotagem, posse de arma de fogo, sonegação fiscal e venda de carnes de procedência duvidosa no frigorífico, localizado na Estrada Henrique Emerick, no bairro de Amparo.

O GAP, então, realizou diligências no estabelecimento e constatou que os responsáveis emprestavam dinheiro a juros abusivos, confirmando a prática de agiotagem. Com isso, a Promotoria distribuiu a medida cautelar de busca e apreensão, e o Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo expediu os mandados.

Os alimentos em situação imprópria foram coletados pela Empresa Brasileira de Meio Ambiente. O restante do material apreendido será analisado e auxiliará nas investigações, que seguem em andamento.