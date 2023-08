Comlurb interdita Túnel Rebouças para limpeza, nesta terça-feira

Rio - A Comlurb vai realizar, a partir das 23h desta terça-feira (22), uma operação especial de limpeza no Túnel Rebouças, sentido Rio Comprido-Lagoa. O serviço se estenderá até as 4h de quarta-feira (23). De acordo com a companhia, o objetivo é tornar o local mais claro, seguro e com mais visibilidade para os motoristas.



Ao todo, 40 garis vão atuar nos serviços de varrição manual e mecanizada, limpeza de ralos e canaletas, remoção de pichações, remoção de resíduos e limpeza hidráulica com água de reuso e uma grande quantidade de detergente líquido.



Entre os equipamentos, serão utilizados um caminhão compactador, cinco pipas d´água, três motobombas e duas varredeiras de grande porte.