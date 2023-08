Vestuário tem aumento de 25,5% nas importações de janeiro a julho, aponta Abit

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), nos primeiros sete meses do ano, as importações de vestuário totalizaram US$ 1,18 bilhão, atingindo alta de 25,54% em relação ao mesmo período de 2022. As exportações deste mesmo segmento somaram US$ 105,23 milhões, registrando um leve aumento de 1,3%. O déficit no comércio exterior de vestuário foi de US$ 1,07 bilhão.



O déficit total da balança, somando todos os segmentos, desde insumos e área têxtil até confecção, alcançou, nos primeiros sete meses do ano, US$ 2,83 bilhões. Este valor resulta das exportações do setor (sem fibra de algodão) que totalizaram US$ 582,24 milhões, 18,01% menos em relação ao mesmo período de 2022, e das importações, que alcançaram US$ 3,42 bilhões, com crescimento de 4,75%.



Mês de julho



No que diz respeito especificamente a julho, no segmento de vestuário o valor das exportações foi de US$ 15,5 milhões, representando aumento de 11,16% sobre o mesmo mês do ano passado e 1,27% na comparação com junho último. As importações totalizaram US$ 125,8 milhões, com crescimento de 4,43% na comparação interanual e queda de 11,22% ante junho de 2023. O déficit setorial foi de US$ 110,3 milhões.



Quanto às exportações totais do setor têxtil e de confecção, somaram US$ 78,8 milhões, com queda de 15,04% ante o mesmo mês de 2022 e de 11,58% em relação a junho de 2023. As importações foram de US$ 445,90 milhões, representando recuo, respectivamente, de 6,47% e 9,09%. A balança comercial mensal ficou negativa em US$ 361,10 milhões.



Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Abit, salienta que o aumento das importações tem sido uma das causas do saldo negativo de postos de trabalho em maio e junho, depois de quatro meses de resultados positivos. Também devem ser considerados os fatores de queda do mercado, inclusive no varejo, e da produção física, principalmente de vestuário.



“As importações pelos meios tradicionais aumentaram mais de 30% nos últimos 12 meses. Ademais, temos uma concorrência enorme das plataformas asiáticas de e-commerce, numa competição desleal”, analisa Pimentel.