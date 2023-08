Menina ferida em incêndio no Anil segue internada, mas está fora de risco

Rio - Internada há 24 dias no Hospital Municipal Souza Aguiar, o estado de saúde da filha do fisiculturista Hugo Sérgio , de 6 anos, evoluiu de grave para estável, segundo a direção da unidade. A melhora foi comemorada pela mãe da menina, Larissa Mello Viana, através das suas redes sociais, nesta terça-feira (22).

"Hoje ela ia respirar um pouco sem o tubo, fez um raio-x para saber como estava também. Ela está se alimentando por sonda ainda, mas está fora de risco", disse Larissa. Por causa da gravidade dos ferimentos, a criança continua no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e requer cuidados. A menina teve 30% do corpo queimado no acidente e passou por um procedimento cirúrgico, além de exames e tratamento com corticoides no Souza Aguiar.

A viúva do fisiculturista também agradeceu todas as mensagens de carinho que recebe diariamente. "Todo dia recebo mensagens de carinho e força, isso é muito confortante", disse.

Menina perguntou pelo pai ao acordar

Ao conversar com a mãe, a sobrevivente do incêndio perguntou sobre o pai e o apartamento onde a família morava. Hugo morreu em um incêndio que atingiu o apartamento onde morava com a criança e Larissa no Anil, Zona Oeste, no último dia 29.

Orientada pela assistente social e a psicóloga que atendem mãe e filha, Larissa disse que não era o momento de contar sobre o falecimento do pai. "Aconteceu hoje o que a gente temia, ela perguntou da casa dela, ela falou que a casa dela pegou fogo. Ela lembra do pai também, mas não é o momento, ela só tem seis anos. A vida dela mudou de cabeça para baixo, então a gente inventou uma historinha", disse a mãe em um vídeo publicado em suas redes sociais.

