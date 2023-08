Prefeitura derruba obra da milícia no Rio de Janeiro

A Secretaria de Ordem Pública (Seop), órgão da prefeitura do Rio de Janeiro e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público estadual, iniciaram nesta terça-feira (22) mais uma operação de demolição em um prédio, localizado na Ilha da Gigoia, Barra da Tijuca, região que sofre influência do crime organizado.

O imóvel tem três andares, sendo o primeiro em fase de alvenaria e os demais em fase de estrutura, além de um deck. Ele foi erguido sem qualquer autorização da prefeitura. De acordo com engenheiros do município, a construção já tem 300m² de área construída e sua demolição acarretará um prejuízo de cerca de R$1,5 milhão aos responsáveis.

Informações trocadas pelos setores de inteligência da Secretaria de Ordem Pública e do Gaeco apontam que este imóvel seria de um dos milicianos que atuam na região.

Em nota, a promotora de Justiça, Laura Minc, do Gaeco, disse que a demolição de mais uma construção irregular atribuída ao crime organizado tem como finalidade inibir novas iniciativas criminosas. "O proprietário da obra já havia sido notificado para a paralisação, mas não cumpriu a ordem administrativa. Pelas pessoas entrevistadas no local, [sabemos que] não só a obra prosseguia, como estava sendo acelerada, erguida inclusive no período noturno. No momento da diligência, porém, estava desocupada e os equipamentos haviam sido retirados do local”.

Segundo o secretário de Ordem Pública, delegado Breno Carnevalle, é mais uma demolição de prédio ilegal., "Mais uma construção que coloca a vida das pessoas em risco, que atrapalha no ordenamento da cidade e mais um imóvel que é usado para lavagem de dinheiro, para alimentar financeiramente o crime organizado".



A demolição está sendo realizada de forma manual, uma vez que não é possível chegar ao local com máquinas. Agentes da Secretaria de Conservação, da Guarda Municipal, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da concessionária de energia Light participam da ação.

Na última semana, a Seop e o Gaeco iniciaram a demolição de um prédio de quatro pavimentos, com mais de mil metros quadrados de área construída, também na Ilha da Gigoia, que causou um prejuízo de aproximadamente R$4 milhões aos responsáveis. Segundo a