Cerca de 500 kg de maconha são apreendidos em Campos dos Goytacazes

Rio - Policiais do 8° BPM (Campos do Goytacazes) localizaram, na tarde desta terça-feira (22), cerca de 500 kg de maconha enterrados dentro de oito tonéis, em Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense. No total, 414 tabletes da droga e farta quantidade de material para endolação foram apreendidos.



Após levantamento de informações do setor de inteligência, os agentes realizaram uma trilha de 20 minutos, além de utilizarem um barco, para chegar na Lagoa Feia, na região de Ponta Grossa. No local, as equipes localizaram o material entorpecente.



De acordo com o comando da unidade, o material para endolação seria distribuído por toda a região da divisa de Campos dos Goytacazes e Quissamã.



A ocorrência segue em andamento.

