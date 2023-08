Intimados a depor, turistas dizem que pó branco jogado na rua é farinha de trigo

Rio - Um dos turistas estrangeiros, intimados após serem flagrados jogando pó em canteiros de ruas na Zona Sul, disse em depoimento à Polícia Civil, nesta terça-feira (22), que substância era farinha de trigo. Segundo o relato do cidadão britânico na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a prática é a mesma usada para marcar trilhas em áreas de mata.



"Através de uma testemunha, conseguimos identificar o casal e hoje o homem, que tem nacionalidade inglesa e veio ao Brasil estudar, veio prestar depoimento. Segundo ele, que íntegra um grupo de trilhas ali da Zona Sul, esse pó é usado para marcar o caminho e seria farinha de trigo", explicou o delegado Wellington Vieira, titular da DPMA.



O delegado explicou que o material já passou por perícia, mas exames deram resultado inconclusivo. Agora a especializada aguarda novos exames para confirmar se o material é mesmo a farinha. As novas amostras foram colhidas na Avenida Portugal e na Rua Otavio Correa, na Urca.

"Se isso for verdade, não tem crime nenhum. Ainda não fechamos a investigação porque o resultado da segunda coleta ainda não foi concluído pela perícia. O primeiro já havia dado inconclusivo, se isso se manter, o inquérito será arquivado", avaliou

Nas redes sociais, moradores da região compartilhavam, desde o início do mês de agosto, alertas sobre o risco de que que a substância fosse veneno usado para matar ratos. As postagens também continham vídeos onde o casal aparecia jogando o pó.

"Quem tem cachorro e mora na Zona Sul, estão jogando veneno nas ruas de vários bairros. É um pó branco, estão jogando ao lado dos canteiros, cuidado com o seu pet", escreveu uma. "Não sabemos do que se trata, então é melhor não deixar seus cães cheirarem ou lamberem", disse outra.

No entanto, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (DMPDA), que foi acionada pelos moradores no último dia 10, não identificou nenhum caso oficial de animais que teriam sido vítimas do produto aplicado.

A Comlurb esclareceu ainda que a quantidade encontrada nas ruas, mesmo que fosse veneno, não seria suficiente para matar cães ou gatos.