Suspeitos são baleados e colidem com muro durante perseguição

Rio - Dois suspeitos foram baleados durante uma perseguição policial na tarde desta terça-feira (22), no bairro de Jurujuba, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A dupla foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, e não há informação sobre os estados de saúde até o momento.

Em nota, a PM informou que equipes do 12º BPM (Niterói) receberam uma denúncia de que criminosos armados estariam na Avenida Carlos Ermelindo Marins, próximo à comunidade do Preventório. Após buscas, os agentes abordaram dois homens que estavam em uma moto, mas a dupla fugiu ao receber ordem de parada.

Durante perseguição houve troca de tiros e os dois foram encontrados baleados. Eles perderam o controle da moto e colidiram com um muro. Os suspeitos foram encaminhados à unidade de saúde, onde estão sob custódia.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, 33 pinos de cocaína e maconha. O material foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada.