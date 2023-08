Mulher perseguida por ex armado na Zona Oeste já havia feito denúncia por lesão corporal

Rio - A mulher que foi perseguida pelo ex-companheiro armado dentro de uma escola, em Campo Grande, na Zona Oeste, denunciou Helson Pieroni Soares Paes no ano passado por lesão corporal na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia. O caso está em andamento na Justiça.

Na amanhã desta segunda segunda-feira (22), um homem armado invadiu a escola Centro Cultural Pedro II, na Estrada da Cachamorra, atrás de sua ex-companheira. De acordo com a direção da unidade, as aulas foram suspensas e a situação controlada pela Polícia Militar.

Ainda em nota, a direção informou que Helson não tem vínculos com a instituição e que a mulher que ele procurava fazia apenas transporte escolar para a unidade. Nas redes sociais, testemunhas relataram que ao saber que estava sendo perseguida, a vítima correu e se escondeu dentro da escola. Houve pânico e correria no local, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a PM, o acusado invadiu a escola armado em busca de sua ex-companheira, mas não a encontrou, e fugiu logo em seguida. Agentes do 40° BPM (Campo Grande) reforçam o policiamento no local e realizam buscas na região para localizar e prender o autor do fato.

A vítima foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande) para prestar depoimento. Na delegacia, ela informou que seu ex-companheiro apareceu no momento em que ela deixava as crianças na escola, e a perseguiu com uma arma de fogo nas mãos, dizendo que iria matá-la.

Até o início da tarde desta terça (22), Helson não havia sido localizado.