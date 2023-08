Pedágio da Ponte Rio-Niterói será mais caro partir desta quinta

Rio - A tarifa básica do pedágio da Ponte Rio-Niterói ficará mais cara a partir desta quinta-feira (24). A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou uma resolução, nesta terça-feira (22), no Diário Oficial da União com o reajuste.

O valor para automóveis e caminhonetes custará R$ 6,20, sendo 20 centavos mais caro do que o preço atual. A medida começa a valer a partir da meia-noite de quinta. Pelo contrato de concessão, a tarifa do pedágio é calculada com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) e em revisões extraordinárias.

O último aumento aconteceu no dia 12 de julho do ano passado, quando o valor subiu de R$ 4,90 para os R$ 6 atuais. Confira os novos preços:



- Automóvel e caminhonete: R$ 6,20



- Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão: R$ 12,40



- Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 9,30



- Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque: pode variar de R$ 12,40 a R$ 37,20, a depender da quantidade de eixos

- Motocicletas: R$ 3,10