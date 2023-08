Menor que viu amigo ser morto em São Gonçalo não sabe se voltará à escola

A jovem que viu o amigo morrer ao protegê-la de um tiroteio em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio não sabe se voltará para a escola onde ambos estudavam. O caso ocorreu na segunda-feira (21), quando B.S.F.S, de 16 anos, foi atingido nas costas ao se atirar na frente da menina, de 14, durante uma troca de tiros no bairro da Marambaia, em São Gonçalo.



B. e a amiga voltavam da escola, quando ao passarem pela Rua Elizeu Mendes Rodrigues, quando foram surpreendidos por uma troca de tiros entre homens que estariam em dois carros. Por ser uma rua com alguns comércios, havia pessoas no momento e todas se jogaram ao chão, inclusive os dois jovens. Foi quando B. foi proteger a amiga com o próprio corpo e foi atingido, morrendo na hora.



A Polícia Militar foi acionada e agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no local. Da mesma forma, policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí realizaram a perícia, antes do corpo ser levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó, também em São Gonçalo.



O pai da amiga de B., que pediu anonimato, disse que a filha está em casa traumatizada com o ocorrido. Ele contou que ambos se conheciam há seis anos e eram bem próximos. Tanto ele, como a mãe da menina estão cuidando da filha e consolando a mãe da vítima.



"Minha filha está muito traumatizada, chorando bastante. Eles eram muito unidos, iam e voltavam juntos da escola. Eu não sei como vai ser para ela voltar a estudar depois de algo assim. Eu e minha esposa estamos com os pais deles, conversando, ajudando. Nós somos vizinhos também, sempre estava por aqui, é difícil acreditar nisso tudo", afirmou o homem.



A vítima também trabalhava como auxiliar na borracharia do padrasto, no mesmo bairro onde moravam. A escola onde ele e a menina estudavam, em Itaboraí, amanheceu com os portões fechados.



Em nota, a Polícia Militar informou que não havia ação policial na região no momento do ocorrido e que equipes do 7° BPM estiveram no local apurando os fatos. Já a Polícia Civil está em diligências por meio da Delegacia de Homicídios investigando o caso.