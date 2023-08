São João recebe nova mostra sobre arte popular brasileira

Shopping Grande Rio recebe a nova edição do projeto ArtRio Educação, que valoriza o trabalho de artistas brasileiros. A ação acontece até o dia 27 de agosto e a visitação é gratuita.

São João de Meriti - Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, orecebe a nova edição do projeto, que valoriza o trabalho de artistas brasileiros. A ação acontece até o dia 27 de agosto e a visitação é gratuita.

Para esse ano o tema escolhido foi “Artes da Terra”, que se conecta com a sustentabilidade e celebra a arte popular brasileiros. o Shopping de Meriti recebe reproduções de obras de nomes como Mestre Vitalino, Dona Izabel, Ulisses Chaves, Adalton Lopes, Maria Auxiliadora da Silva, Cícero Alves Véio, Getúlio Damado, Dona Roxinha, Efigênia Rolim e José Francisco Borges.



O público que circular pelo espaço terá a oportunidade de ver de perto obras em cerâmica, pinturas, xilogravuras e esculturas em madeira e materiais recicláveis, como barro, arames, fios de nylon, relógios, pilhas. Para completar a experiência, a mostra também vai trazer informações sobre o contexto histórico e social que envolve o trabalho dos artistas selecionados e também a relevância de cada um em seu estado de origem.

Shopping Grande Rio recebe nova edição do ArtRio Educação



Concurso “Olhar através da arte”

Visando impactar ainda mais o olhar educativo do projeto, esta edição traz como novidade o concurso cultural “Olhar através da arte”, que vai presentear artistas amadores com o curso “Panorama da Arte Moderna” criado e certificado pela ArtRio, além de ingressos e vivência da experiência na feira em setembro deste ano.



Para participar é necessário criar um desenho inspirado em obras expostas na mostra “Artes da Terra” na área de oficina artística do evento, até o dia 27 de agosto. Um grupo da ArtRio, Aliansce Sonae + brMalls e do Shopping Grande Rio vai selecionar alguns trabalhos, que depois seguirão para uma votação popular no site do shopping.



“Estamos verdadeiramente satisfeitos em levar até o público um evento de história da arte de qualidade. Ao disseminar conhecimento e proporcionar experiências enriquecedoras, estamos contribuindo para a valorização e preservação da cultura. Nossa missão é despertar o interesse pela arte e permitir que todos tenham acesso a essa riqueza histórica e intelectual", conta Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da Aliansce Sonae + brMalls.